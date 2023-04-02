شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "كشف مستعجل" بداية من 16 رمضان على الحياة وdmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مسلسل كشف مستعجل بطولة كل من الفنان محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc، وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

وصرّح النجم محمد عبد الرحمن حول عرض مسلسل كشف مستعجل تليفزيونيًا "سعيد بردود الأفعال اللي حققها مسلسل كشف مستعجل خلال عرضه على منصة Watch It وسعيد أكتر لأن هيبدأ عرض المسلسل على التليفزيون وهيكون فيه فرصة لعدد كبير من المشاهدين يتفرجوا عليه.. وأتمنى يا رب يعجبهم".

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنى، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.