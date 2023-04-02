شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 10.. جنازة سهير المرشدي على أنغام "مشيتي ياما" لأحمد شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشيتي يا ما طب أهون عليكي.. مش هصحى تاني الصبح وأبوس إيديكي.. طب قومي ثانية نفسي في حضنك اترمي.. ما تردي يا ما ساكتة ليه ما تتكلمي.. ياما ارجعي قومي بقا الدنيا بعدك ضيقة" بهذه الكلمات التي غناها المطرب الشعبي أحمد شيبه ودع جابر (أحمد العوضي) والدته صديقة (سهير المرشدي)، وتم دفن جثمانها، وسط حزن كبير مسيطر على جابر وأخواته في مسلسل ضرب نار.

وخلال جنازة صديقة يأتي رزق (ضياء عبد الخالق) لتعزية جابر، وسط خوف الأهالي بسبب مشاكل الثأر التي بينهما، والتي انتهت بمنع مجيئ جابر إلى القرية لمدة عام، كما قامت مهرة بالذهاب للمجيئ بمحامي للدفاع عن جابر في هذه التهمة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.