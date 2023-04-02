شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 10.. محمد رمضان يضرب خطيب زوجته "زينة" السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة تلقت عايدة زوجة جعفر العمدة الرابعة التي تقوم بدورها الفنانة زينة مكالمة هاتفية من خطيبها السابق وقام بتوجيه لها كلمات محرجة، وقال لها "كله بيتريق على جعفر علشان لابس جلابية" لتخبر زوجها جعفر بالأمر ليذهب دون علمها إلي مقر شركته ويضربه ضربا مبرحا.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان أول لقاء بين الفنانة مى كساب واحمد داش بالصدفة عندما ذهب داش للسؤال على جعفر العمدة، وسيطرت بسيارتها على الشارع، ونزل داش من سيارته وقال لها أنا صاحب جعفر العمدة، وعلم أنها زوجة جعفر العمدة وقالل لها انتى رقم كام لترد عليه رقم واحد، وقالت له عدينى ياسخطة .

وكانت الأحداث السابقة من مسلسل جعفر العمدة ، كشفت أن داش هو نجل مى كساب المختطف منذ 19 عامًا من داخل المستشفى أثناء ولادته، ولم تعلم حتى الآن أنه نجلها وكذلك زوجها جعفر العمدة .

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهرب، واختفى بعيدا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.