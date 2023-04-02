شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 10.. طه القماش يتعهد بعدم العودة للأعمال غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، بتعهد طه القماش للمفتش بعدم العودة مرة أخرى إلى الأعمال غير القانونية، ويطلب منه المفتش أن يذهب إلى الإسكندرية لينهى إجراءات الإفراج عنه.

فيما يعرض رشاد الحرامى على عبد الغنى أن يصبح ذراعه اليمنى فى المحل الذى استأجره والده بالمشاركة مع المعلم عوض.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس فى رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنبأوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزأوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من ألفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذى يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتأوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.