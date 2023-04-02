شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. حمل مهرة ومعرفتها بعمل جابر فى الأدوية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 10 من مسلسل ضرب نار ذهاب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى القسم لمعرفة تهمة جابر (أحمد العوضي)، لتعلم أنه متهم بتوزيع أدوية مغشوشة على الصيدليات، وأن هناك وفيات بسبب ذلك، مما يصدم مهرة، وبعد خروجها من القسم يغمى عليها في الشارع، وعند ذهابها إلى الطبيب تعلم أنها حامل.

وفي وقت سابق يعود جابر إلى قريته ليلقي نظرة الوداع على جثمان والدته، وهربه من الشرطة، بسبب الأدوية المغشوشة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.