شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 10.. العوضى يعود للقرية ويلقى نظرة الوداع على جثمان والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 10 بانهيار مهرة (ياسمين عبد العزيز) بعد هرب جابر (أحمد العوضي) ومطاردة الشرطة له، وذهاب الشرطة إلى معمل الأدوية المغشوشة ولكنهم لم يجدوا شيئا.

يعود جابر إلى قريته في سوهاج، ليلقي نظرة الوداع على والدته (سهير المرشدي)، ويعلم رزق (ضياء عبد الخالق) بقدومه، ويتحدث جابر في مشهد مؤثر إلى جثمان والدته، ويخبرها أنها تركته وحيدا فهي كانت بمثابة والدته ووالده، ويظل يتحدث معها حتى آذان الفجر، ثم يقبل جبينها، ويتركها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.