شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 11.. الشيخ يحيى يقنع أهل البلد بعدم تسليم حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 11، إقناع الشيخ يحيى أهل البلد بعدم قيامهم بتسليم السلطان حامد، حيث كان أهل البلد يريدون تسليمه للفرنسيين بعدما استشهد عشرة من الفلاحين على أيديهم بعدما نفذوا تهديدهم بشأن تسليم حامد.

وقال الشيخ يحيى لأهل البلد بأن السلطات حامد هو الدرع والسيف الذي سيحاربون به الفرنسيين ويجب الحفاظ عليه طليقا.

وكان الجنرال بيلو قد قام بإعدام الفلاحين الغلابة، وذلك بسبب عدم قيام حامد بتسليم نفسه.

فيما قام حسين فهمي العالم الفرنسي بنصحه بأن إعدامهم سيحول باقي الفلاحين إلى وحوش، ولكنه لم يستمع له.

وجاء ذلك بعدما شهدت الحلقة قيام الفرنسيين بتهديد أهل البلد والمطالبة بتسليم حامد، وذلك خوفه منه، مهددين بحدوث كوارث لو لم يسلم نفسه.

شهدت الحلقات من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف بوادر قصة حب تجمع سارة (ريم مصطفى) وحامد (أحمد فهمى)، وذلك بعدما توطدت علاقتما منذ أن تعرفا على بعضهما وبدأ فى العمل على كشف لغز سر السلطان حامد الذى كان يقاوم الحملة الفرنسية فى إحدى قرى محافظة المنوفية، وذلك من خلال ورق قديم تم إيجاده فى مقامات السلطان المختلفة وتطورت العلاقة من صداقة وإعجاب إلى حب.

وتطورت علاقة سارة وحامد خلال الأحداث حتى شهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف سارة بحها لحامد فى ميدان التحرير وتحديداً يوم 11 فبراير وهو اليوم الذى شهد تنحى فيه مبارك عن الحكم إذا تواجت سارة مع الثوار واصطحبت حامد معه، حيث إنه بمجرد إعلان خطاب التنحى أعلنت سارة حبها لحامد الذى رد عليها هو الآخر بأنه يحبها.

مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف ادريس، ويعرض في الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا.

وتعرض الحلقة على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد"