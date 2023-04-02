شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 10.. داليا مصطفى تحاول الإصلاح بين مى عمر ومراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال والمذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، استمرار مقابلة "أمجد" مراد مكرم بـ"دينا" بسنت شوقي، وفى إحدى المرات سألته عن علاقته بها وأخبرها بأنها صديقته، ولكنه أخبرها بأنه يشعر بالسعادة معها.

وتحدثت "عاليا" داليا مصطفى مع "عمرو" وأخبرته بأنها ستقيم عيد ملاد لابنهما أحمد، وأنها دعت "بثينة" وطلبت منه أن يدعو صديقه "أمجد" حتى تتمكن من مصالحتهما سوياً.

وانتقل المشهد إلى "عمرو" حيث طلب من "بثينة" أن تعتذر عن الحضور حتى لا تتحد مع "أمجد" ولكنها أخبرته بأنها ستذهب حتى تنهى أمر علاقتها بـ"أمجد" بطريقتها ولكنها ستأتى متأخرة لأنه لديها متابعة عند الطبيب الذى تتابع معه حملها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.