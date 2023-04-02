شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 10 ملخص الأحداث.. نهاية ابن الوالى فى الفسطاط تقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بمشهد التهام النيران حجرة الإمام الشافعى وكتبه خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعى وتلحق بهما أمهما، ويوقظن الشافعى الذى يلتقط أنفاسه بصعوبة إثر الحريق، ويطفئن النيران، وهنا يردد الشافعى: "الكتاب .. الكتاب" فيطمئن أن الكتاب الذى جمعه ودونه وحققه من الشيخ يحيى ابن حسان عن الإمام الليث لم تلمسه النار.

يصل أبو عثمان ابن الإمام الشافعى، وهنا تخبره أخته أنه لولا وصوله ما استطعن إنقاذ والده من الحريق، وأول ما يفعله الشافعى بعد إطفاء الحريق أن يطلب من ابنه أن يرافقه إلى المسجد. وفى طريقهما يخبر الابن أبيه بأنه يعلم أن ما يقوم به أولى من متاع الدنيا، لكن ألا تراعى حق جسدك عليك؟ فيرد الشافعى: كل نفس راجعة إلى ربها ولا أعرف موعدها، ويعدها يضع ما دونه عن الإمام الليث فى المسجد حتى يكون مرجعًا لكل طالب علم.

يقابل الشافعى فى شوارع الفسطاط تاجرا يلاحق الطفل إبراهيم بعدما سرق منه بعض التمر، فيعتذر له الإمام ويدفع له ثمن التمر ويزيد، ويطالبه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

بعدها يرافق الشافعى الطفل إلى بيت أهله، وهناك يقابل أمه ، ويسألها عن أبيه فتخبره أن ابنها إبراهيم يتيم الأب منذ سنتين وأيًا ما كان الذى سرقه منه فهى لا تملك درهمًا فى بيتها، ويطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل، ويتحدث إليه الإمام ويخبره أنه كان يتيما فى صغره مثله ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فإنه كان يتيمًا أيضًا، لكنه أصبح قائدا وخرجت أمتنا من الظلمات إلى النور على يديه، ويقنع الطفل بأن يذهب إلى شيخ الكتاتيب ليتعلم ويغنيه العلم عن الحاجة

من ناحية أخرى، تعيش هند (سلمى أبو ضيف) أزمة الزواج بالإكراه، وذلك بعد أن تقدم لزواجها أخ زوجها المتوفي، ووافق خالها على زواجهما بعد أن تنتهي أيام العدة، وحاولت هند أن تتحدث مع خالها وتخبره برفضها الزواج منه، لكن خالها لم يعطيها الفرصة للرفض خوفًا عليها.

وأرسلت هند رسالة إلى عمرو (رامز أمير) تخبره أن علاقتهما يجب أن تنتهي، وإنها لا يمكن أن تخالف كلام خالها لأنها تحت وصايته بعد وفاة والديها.

يذهب السّرى "حمزة العيلى" إلى الأحواف ويقابل صهيب "محمد علاء" وهنا يتعجب الأخير من قدوم السرى، ويسأله إن كانت تلك شجاعة أم تهور، فالأحواف متحفزون للثأر من قاتلى "شكلب"، وهنا يخبره السرى بأن صيدهم مشترك، فابن الوالى أصبح أقرب بضرس فاسد يحتاج إلى ضربة قوية حتى ينتزع انتزاعا، أما عن الجروى فهو كلب صيد ينهش ما يشير إليه سيده ويحتمى به فإن اقتلع السيد صار الجروى كلبا بلا أنياب فيكون القضاء عليه سهلا، ويطلب السرى منه بأنه عندما يؤون الآوان كن إلى جوارى وكل ما تطلبه انت والاحواف واجب، وكل فريسة أردتموها هي لكم .

وتوجه أبو بشر مستشار ابن الوالى إلى دار الإمام الشافعى، ويخبره بأن المغرضين انتشروا بين الناس فى الفسطاط، والأمور ليست على ما يرام وهذا خطر على الجميع، يقاطعه الشافعى قائلا: ماذا تريد .. لماذا أرسلك ابن الوالى؟

أبو بشر: لم يرسلنى ابن الوالى.. أتيت لأعالج سوء الفهم وأقرّب المسافات بينكما.

لكن الشافعى يرد: ومن قال إننى أريد تقريب المسافات ؟!

أبو بشر: ابن الوالى باسط إليك يده يا إمام وطلب منى أن أستشيرك فى أمور القضاء فهذا سيوقف سفك الدماء.

الشافعى: وأحكم بما يرضى الله أم تملون علي الأحكام؟ بئس البضاعة التي تلقيها أمامى.. من ذا الذى يسير خلف إمام يدعو لابن الوالى.. يدعو لرجل استأمنه الله على حياة الناس فأذهق أرواحهم بغير حق.. لتعلم أنت وابن الوالى أن طريق ملىء بدماء الناس وخاصم مصالح الناس إنه طريق قصير الأجل.

يعود أبو الحكم إلى ابن الوالى ويخبره إن الأمور بدأت فى الاستقرار داخل الفسطاط، وكل شيء تحت السيطرة، ويأمر ابن الوالى بالتعجيل بأمر ابن المطلب ، وهما يقترح عليه أبو الحكم بأن يقدمه للوالى العباس هدية له فور وصوله، فيوافق ابن الوالى فذلك أصلح للحفاظ على الصورة أمام العامة ، وفى نفس الوقت لم يخبره أبو الحكم بما دار بينه وبين ابن الوالى.

وانتهت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، بإلقاء الإمام الشافعى فتوى فى جمع من المسلمين بالمسجد فى فقه الصلاة، لكن شابًا يسخر من كلام الإمام ويتهمه بأنه أدخل النجاسة فى بيت الله ( يقصد الجلود التي دون عليها علم الإمام الليث وأودع الكتاب داخل المسجد).

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.