فازت بلقب ملكة جمال!! صورة نادرة لابنة نجم التسعينات طارق الدسوقي تُشعل السوشيال ميديا!!

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 11:43 مساءً - تصدّر الفنان طارق الدسوقي “الترند” مؤخرًا بعد غياب طويل عن الإعلام، وقد تناقلت عنه بعض التصريحات.

وتناقل ناشطون صورة لابنة نجم التسعينات طارق الدسوقي الكبرى وتدعى لُجين، والتي أبهرت الجميع بجمالها الطاغي.

ويبدو أن ابنته قد أخذت جمالها من أمها، حيث أن والدتها كانت قد فازت بلقب “ملكة جمال” في إحدى المسابقات.

طارق الدسوقي: “اتجوزت مرتين وأقسم بالله حرمت”

وقال الفنان طارق الدسوقي، إنه تزوج مرتين ولا يفكر في الزواج للمرة الثالثة، وأوضح “الدسوقي” في حوار مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” المذاع على شاشة (cbc) أنه أب لـ 4 أبناء هم: “لُجين، أحمد، هنا، ويوسف”.

وعن نيته في الزواج للمرة الثالثة قال: “لا أنا اتجوزت مرتين وحرمت أقسم بالله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأنا اتلدغت مرتين ومفيش داعي للتالتة”.

وتابع: “أهم حاجة أن ولادي بيحبوا بعض، ومسألة مهمة جدا إن الجواز مودة وحب ورحمة وسكن وسكينة ممكن ميحصلش تفاهم بينكم، ممكن تكون زوج فاشل بس أب كويس، الأولاد محتاجين الأب والأم”.

ووجه “الدسوقي” نصيحة للشباب قائلا: “حتى لو انفصلتوا حافظوا على الود والاحترام بينكم، عشان الأولاد ميتأثروش ماديا أو معنويا”.

من هو طارق الدسوقي؟

طارق الدسوقي هو نجم من العيار الثقيل وبرغم ذلك لم يحظي بالبطولة المطلقة ولا مرة الفنان طارق الدسوقي ولد في 12 أكتوبر عام 1957 بالقاهرة والده كان يعمل موظفا بالسكة الحديد ووالدتة ممرضة بوزارة الصحة .

تخرج طارق الدسوقي من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1979 لكنه وجد معرضه من عائلتة للإلتحاق والعمل بالفن حيث كانت أسرته محافظة جدا دخل طارق المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983 لكنه كان يعمل بالفن أثناء دراستة كان أول ظهور فني له كومبارس صامت في فيلم حادث النصف متر بطولة الفنانة نيللي ومحمود يسن بعدها شارك بدور صغير في فيلم لا تسالني من أنا مع القديرة الفنانة شادية ليلفت بعدها الأنظار إلية

حياته الشخصية

يُذكر أن الفنان طارق الدسوقي قد تزوج مرتين، الأولي كانت من خارج الوسط الفني من فتاة تدعي دعاء حصلت على لقب ملكة جمال مصر أثمرت الزيجة عن طفلين (أحمد ولوجين) لكنها رفعت قضية طلاق للضرر وحصلت عليه بسبب ضربه لها أمام أولادها وبعدها رفعت طليقته عليه قضية نفقة للطفلين قدرها 1500 جنية لكنه طعن على الحكم بالحكم بتخفيض النفقة نظرا لانه يراعي والدتة المسنه كما ان راتبة من مسرح الطليعة صغير.

وتزوج طارق الدسوقي بعد انفصاله عنها من سيدة أيضا من خارج الوسط الفني تدعي داليا البياع وأنجب منها طفلين (هنا ومازن) لكن تم أيضًا الانفصال عن زوجتة الثانية ويعيش حاليًا بمفرده ولا يرغب في الزواج مرة ثالثة .

آخر أعمال طارق الدسوقي

وكان أخر أعمال طارق الدسوقي التليفزيونية هو مسلسل “ عظماء الاسلام ”، والذى عرض فى شهر رمضان لعام 2017.

وكان من المتوقع أن يشارك الفنان طارق الدسوقي إلى الدراما التليفزيونية هذا العام 2023، بعد غياب مايقرب من 5 سنوات عن التمثيل من خلال مشاركته في “مسلسل جعفر العمدة” مع الفنان محمد رمضان.

كشف الفنان طارق الدسوقي سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل “جعفر العمدة” قائلًا: “محمد رمضان ممثل شاطر وجيد، ومحمد سامي مؤلف ومخرج جيد وشاطر، لكن بعد قراءة المسلسل وكلامي مع محمد سامي ظهر اختلاف كبير في وجهات النظر بيني وبينه”.

وأضاف: “حسيت إن مش هو ده الدور اللي أرجع بيه للناس”.

وردًا على سؤال ما هو الاختلاف بينهما في وجهات النظر، قال: “وجهة نظر محمد سامي وكثير من المخرجين والفنانين في مصر والعالم إن وظيفة الفن والدراما تسلية الناس، سواء بإننا نضحكهم أو نبكيهم أو نرعبهم، لكن المهم يحرصوا على متابعة الحلقات”.

وتابع: “مصر تمر بمرحلة خطيرة ومهمة، ولا توجد وسيلة لإعادة صياغة عقول ووجدان الناس ومنظومة القيم غير الدراما، وأي كلام مباشر في برنامج أو خطبة لشيخ في جامع أو قس في كنيسة ليس لها نفس تأثير الدراما”.

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل العمدة شخصية جعفر العمدة، وتدور الأحداث في حي السيدة زينب في إطار اجتماعي تشويقي ، ويشارك في بطولة العمل الفنانة مي كساب، أحمد داش.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم مي كساب وتامر عبد المنعم واحمد داش .

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