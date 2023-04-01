براد بيت يبيع منزله مع أنجلينا جولي بـ39 مليون دولار

باع الممثل والمخرج الأمريكي براد بيت منزله في لوس فيليز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن امتلكه لثلاثة عقود وعاش فيه مع زوجته السابقة أنجلينا جولي وأولادهما الـ6، مقابل 39 مليون دولار.

وكان النجم البالغ من العمر 59 عاماً قد اشترى المنزل مقابل 1.7 مليون دولار فقط من الممثلة كاساندرا بيترسون المعروفة بـ "إلفيرا" عام 1994، ولكنه أعاد تصميمه وغير فيه كثيراً.

وورد في تقرير صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن المنزل كان قد عرض للبيع في يناير مقابل 45 مليون دولار، ولا يعرف حتى الساعة السبب الذي أدى إلى بيعه بـ 39 مليون دولار فقط.

منزل براد بيت

ويعتبر المنزل أثرياً بعض الشيء إذ يمتد تاريخه لأكثر من 110 أعوام، وقد تم بناؤه في عام 1910، وأمضى براد سنوات في تجديد وبناء إضافات جديدة للمكان بالاستعانة بفريق من المهندسين المعماريين والمصممين العالميين، كما قام أيضاً بتوسيع مساحته وشراء عدد من الأماكن المجاورة، وتبلغ مساحة العقار الرئيسي الذي يتميز بسقفه الرمادي 6700 قدم مربع وهو يتكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات إضافة إلى حمامي سباحة مع جاكوزي، وبركة كبيرة.

وكذلك يحتوي المنزل على حديقة تزلج ومسرح وسينما ومرآب يضم دراجات براد النارية وأربعة بيوت ضيافة تتكون من غرفتي نوم وحمامين.

أين سيعيش براد بيت

ومن المتوقع الآن أن ينتقل النجم الأمريكي براد بيت للعيش في منزله في كاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.

ويملك النجم عدة عقارات أخرى غير منزله في كاليفورنيا، إذا يملك نصف قصر "شاتو ميرافال" الضخم الذي يمتلكه بالتشارك مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، حيث أنهما اشترياه سويًا في عام 2011 أي قبل أن يحدث الطلاق بـ 5 أعوام.

كما يمتلك الممثل أيضًا عقارات في هوليوود هيلز ونيو أورلينز وماليبو، ومنزلا على الشاطىء تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في غوليتا.

براد بيت يتراجع عن جميع أعماله التجارية بهوليوود

وفي سياق منفصل، كان موقع Page 6 قد أفاد مؤخراً، أن النجم العالمي براد بيت تراجع عن مشاريعه التجارية في هوليوود وأنه يتطلع إلى الاستقرار على جبهة العمل، بينما يسعى جاهداً نحو حياة مريحة ومستقرة، بعد 30 عاماً في دائرة الضوء.

ويُعتقد أن الممثل يحاول تجربة شبه التقاعد بعد بيع حصة ضخمة من شركة الإنتاج الخاصة به Plan B.

قالت أحد المصادر: "براد قرر أنه يريد أن يعيش حياة سلمية للمضي قدماً ويقرر شكل نصف التقاعد بالنسبة له".

وعلى الرغم من اتخاذ خطوة بعيداً عن الأعمال التجارية، إلا أن براد بيت لا يزال يخطط لمواصلة العمل كممثل، حيث زعمت المصادر أنه يريد فقط أن يعيش في سلام. فوسط العديد من التقارير الواردة من مصادر مختلفة عن تراجعه عن الأعمال التجارية في هوليوود، إلا أن جميع المصادر ما زالوا جميعاً واضحين أنه ملتزم بمسيرته المهنية التي استمرت 30 عاماً.

أفاد مصدر مقرب من النجم أن أحد الأشياء التي قررها الممثل هو أنه من المحتمل أن يستمر في التمثيل، لكنه سيبتعد عن المشاريع التجارية الأخرى. بينما أوضح مصدر آخر أن ممثل Babylon يفكر في مغادرة هوليوود ويتطلع إلى الانتقال إلى فرنسا والقيام بأعمال الفن وصنع الأثاث، حيث إنه يريد فقط أن يعيش في سلام.

ومن المعروف عن بيت أنه جامعاً متحمساً للفن ومحباً للهندسة المعمارية، وقد حصل على بعض الجوائز الجيدة لمنحوتاته الخاصة.

براد بيت يبيع حصته في شركة الإنتاج Plan B

وتأتي التقارير بعد أسابيع من بيع براد 60 في المائة من شركته Plan B للإنتاج، إلى مجموعة وسائل الإعلام الفرنسية Mediawan. أسس Plan B في عام 2001 مع زوجته السابقة جينيفر أنيستون ومديره السابق براد جراي، الذي توفي في عام 2017. وأصبح براد المالك الوحيد بعد طلاقه من أنيستون.

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