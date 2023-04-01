شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 جعفر العمدة.. هروب بلال شامة وغضب محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" جعفر على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهروب، واختفى بعيدا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.