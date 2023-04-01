شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 10.. الشافعى يعطي درسًا تربويًا فى تنشئة الأطفال ورعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، مقابلة الشافعى فى شوارع الفسطاط تاجرًا يلاحق الطفل إبراهيم بعدما سرق منه بعض التمر، فيعتذر له الإمام ويدفع له ثمن التمر ويزيد، ويطالبه أن يعفو عن الطفل فهو لم يبلغ التكليف بعد.

بعدها يرافق الشافعى الطفل إلى بيت أهله، وهناك يقابل أمه، ويسألها عن أبيه فتخبره أن ابنها إبراهيم يتيم الأب منذ سنتين وأيًا ما كان الذى سرقه منه فهى لا تملك درهمًا فى بيتها، ويطلب منها الإمام أن يتولى تعليم الطفل، ويتحدث إليه الإمام ويخبره أنه كان يتيما فى صغره مثله ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فإنه كان يتيمًا أيضًا، لكنه أصبح قائدا وخرجت أمتنا من الظلمات إلى النور على يديه، ويقنع الطفل بأن يذهب إلى شيخ الكتاتيب ليتعلم ويغنيه العلم عن الحاجة.

من ناحية أخرى، تعيش هند (سلمى أبو ضيف) أزمة الزواج بالإكراه، وذلك بعد أن تقدم لزواجها أخ زوجها المتوفي، ووافق خالها على زواجهما بعد أن تنتهي أيام العدة، وحاولت هند أن تتحدث مع خالها وتخبره برفضها الزواج منه، لكن خالها لم يعطيها الفرصة للرفض خوفًا عليها.

وأرسلت هند رسالة إلى عمرو (رامز أمير) تخبره أن علاقتهما يجب أن تنتهي، وإنها لا يمكن أن تخالف كلام خالها لأنها تحت وصايته بعد وفاة والديها.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.