شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 10.. مى عمر تتهم مراد مكرم بخيانتها مع صديقتها بسنت شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال والمذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، محاولة "دينا" بسنت شوقي فى اقناع "أمجد" مرادمكرم بعدم الذهاب إلى عيد ميلاد ابن "عمرو" ياسر جلال لإنها لا تريد عودته لـ "بثينة"مي عمر بهذه الطريقة ولكى يحافظ على كرامته.

وذهب "أمجد" إلى عيد ميلاد "أحمد" عمر زريق نجل "عمرو" ياسر جلال، وقدما لشكر إلى "عاليا" لمحاولتها اصلاح العلاقة بينه وبين "بثينة"، وبعد جلوس مي عمر، كشفت عن صورة تجمع "أمجد" و "دينا" أثناء رقصهما فى إحدى السهرات، وافتلعت أزمة بسبب هذه الصورة واتهمته بخيانتها مع صديقتها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



