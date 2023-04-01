شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101.. الجيش يأخذ حق الشهداء ويوجه ضربة ناجحة للتكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 10 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال استعراض حجم الأضرار التى لحقت بالقطاع بعد هجمة الإرهابيين بالأمس والتى أودت بحياة 26 شهيدا، ثم حددت الأجهزة الأمنية المكان الذى فر إليه التكفيريون واختبئوا فيه ليصدر "عمر زهران" الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ عقب الوصول للإحداثيات الخاصة بمكانهم.

كما استمرت الحلقة فى رصد الحالة النفسية السيئة الذى يعيشها الضابط "إسلام" – إسلام جمال بعدما فقد ساقيه خلال تنفيذ مداهمة للتكفيريين.