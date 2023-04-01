شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101.. الجيش يأخذ حق الشهداء ويوجه ضربة ناجحة للتكفيريين والان مع تفاصيل الخبر
كما استمرت الحلقة فى رصد الحالة النفسية السيئة الذى يعيشها الضابط "إسلام" – إسلام جمال بعدما فقد ساقيه خلال تنفيذ مداهمة للتكفيريين.
وحرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد دور الشهيد الشحات فتحى بركات فى حلقة الأمس، بعدما قدم حياته فداء لوطنه بعمل بطولى أبرزه المسلسل من خلال محبة الجنود له قبل وفاته، وإظهار لمحة عن شخصيته فى الجيش بين زملائه.
كما تناولت الحلقة الـ 9 من الكتيبة 101 تنفيذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة قادها انتحارى ومليئة بالمتفجرات ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن الشهيد الراحل لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادي بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له. ومن ثم أظهر المسلسل صورته الحقيقية منفرداً، وتحتها كتبوا ما قام به من بطولة كبيرة وفدائية عظيمة.