شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 10.. محمود فارس يهدد ياسر جلال ومى عمر بكشف سر زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال والمذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بذهاب "شريف" محمود فارس إلى مكتب "عمرو" ياسر جلال، وأخبره بأنه شقيق زوجته الثانية "بثينة" مي عمر.

واتصل "عمرو" ياسر جلال بـ"بثينة" مي عمر وأخبرها بوجود شقيقها عندها ولكنها طلب منه أن يطرده، فيما طلب "شريف" منه أن يتم توظيفه بأى وظيفة بالشركة وهو ما قام بتنفيذه حتى لا يكون تهديداً له لكشف سر زواجه من "بثينة".

وروت "بثينة" تفاصيل حياة شقيقها "شريف" لـ"عمرو" وأنه دخل السجن بعدما تسبب فى عاهة مستديمة لأحد الأشخاص، فيما ذهبت "بثينة لمقابلته وقامت بتهديد بفبركة تهمة والقائه بالسجن ولكنه قام بتهديدها بأنه سيقوم بفشي كل أسرار زواجها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



