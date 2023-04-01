شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 10 .. أحمد عيد يطعن نيللى كريم في شرفها بعدما علم بمقابلتها لرجل غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث شاهد نادرة "نيللي كريم" أحد رجال مسعود "أحمد عيد" وهي مع أخوها وظن أنها تقابل رجلا غريبا فذهب على الفور وأبلغ مسعود، الذي توعد لها وذهب على الفور وأبلغ أبوه عبد الجبار "جمال سليمان" وسمعته أمه وهو يقول له، واتفقوا على أن يطلقوا سراحها وتذهب مكان ما تريد ولكن بعد ما تتنازل عن الأرض.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.