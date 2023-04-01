شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 10.. طارق لطفى يعترف بحبه لجيهان الشماشرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب هدى (جيهان الشماشرجي) إلى رؤوف (طارق لطفي) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 وتحاول إخراجه من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها، وتنصحه بضرورة السفر معها لتغيير موده، وبالفعل يسافران سويا.

وبعد سفرهما سويا يعترف رؤوف لهدى أنه يحبها، وأنها أحلى شيء حصل له في حياته، ويقوم باحتضانها، بينما تبدأ شيرين (عائشة بن أحمد) في الرقص لتغير من حالتها بمساعدة نجيبة (سما إبراهيم).

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.