شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 10.. أحمد أمين يحاول مصالحة زوجته ويكتشف وجود شخص فى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز شفيق (أحمد أمين) عشاء رومانسيا فى المنزل، ويحاول تلطيف الأجواء بينه وبين زوجته شيرين (آية سماحة)، وذلك فى الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة DMC، ولكن شيرين تؤكد له أن ذلك جاء متاخراً لأن هناك شخصا دخل حياتها، وأنها كانت تحبه سابقاً عندما كان شخصا عاديا، وإنما حاليا أصبح مرهف المشاعر وملزق حسب وصفها.

يصمم شفيق على معرفة الشخص الذى دخل حياة زوجته شيرين وتخبره بأنه ممثل يدعى محمد، ويذهبان إلى المسرحية ويكتشف شفيق أن الشخص الذى على علاقة بزوجته هو الممثل محمد طعيمة، الذى يؤكد لشفيق أنه لم يسرق زوجته وإنما شيرين انجذبت له بسبب أمور لم تتواجد عند شفيق الذى يهدده بأن شيرين زوجته ولن يتركها وما حدث كان سوء تفاهم وسيتم حله.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.