شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 10.. نجاة كتاب الشافعى عن علم الليث بن سعد من النيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بمشهد التهام النيران حجرة الإمام الشافعى وكتبه خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعى وتلحق بهما أمهما، ويوقظن الشافعى الذى يلتقط أنفاسه بصعوبة إثر الحريق، ويطفئن النيران، وهنا يردد الشافعى: "الكتاب .. الكتاب" فيطمئن أن الكتاب الذى جمعه ودونه وحققه من الشيخ يحيى ابن حسان عن الإمام الليث لم تلمسه النار.

يصل أبو عثمان ابن الإمام الشافعى، وهنا تخبره أخته أنه لولا وصوله ما استطعن إنقاذ والده من الحريق، وأول ما يفعله الشافعى بعد إطفاء الحريق أن يطلب من ابنه أن يرافقه إلى المسجد، وفى طريقهما يخبر الابن أبيه بأنه يعلم أن ما يقوم به أولى من متاع الدنيا، لكن ألا تراعى حق جسدك عليك؟ فيرد الشافعى: كل نفس راجعة إلى ربها ولا أعرف موعدها، ويعدها يضع ما دونه عن الإمام الليث فى المسجد حتى يكون مرجعًا لكل طالب علم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.