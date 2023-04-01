شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 10.. عمر الشناوى يعرض الزواج على سارة الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقابل يوسف (عمر الشناوي) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 يارا (سارة الشامي) في أحد المطاعم، ويطلب الزواج منها، ويلبسها خاتما، ويطلب منها مقابلة والدها، وتصدمه أن الفتاة التي جاءت إليه إلى العيادة لإغرائه صديقتها وكان اختبارا له، ولكنه فاز به.

يتحدث إبراهيم مع إنجي (فدوى عابد) عن شيرين (عائشة بن أحمد) والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا، خاصة بعد طلاقها، لتخبره إنجي أن هذه المحنة سوف تغير شيرين كثيرا.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.