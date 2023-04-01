شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يزور نجله فى المستشفى بعد حجزه منفردا 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجل محمد ثروت عن زيارة والده له أخيرا بعد 4 أسابيع، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيراً اتسمحلي بالزيارات والأستاذ جالي وفطرنا النهاردة مع بعض وعايز اقول من غير ما أقلبها دراما إن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان اللي ما لوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وإنك تبقي بكامل صحتك! يا ريت اللي ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها وأحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن واللي بيعدي منها مابيرجعش.. فحاول تتأمل في فضل ربنا وأشكره دايماً على نعمة العيلة والصحاب".

وكان الفنان والمخرج أحمد ثروت تعرض خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.

وكان الفنان الكبير محمد ثروت كشف تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، قائلًا: "إصابه أحمد وعلاجه تشهد حالة قدرية فبدأنا في مصر رحلة فحوصات والمرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر وهي في غاية الأهمية وربنا أراد أن تكون المرحلة الأولى من العلاج في مصر تحت إشراف الطبيب محمود حميدة".

وتابع: "رغم أن استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء لكن الطبيب محمود حميدة في مصر أخذ قرارا جريئا وهو استخدام الكورتيزون بجرعات مكثفة وعالية اسهمت في تقليص الانتشار ووقف تفشي المرض الذي كان من الممكن أن يصل إلى الرئتين والمخ حتى إن الاطباء في ألمانيا أشادوا بالاطباء المصريين بالعلاج المبدئي وقالوا قرار جريء في توقيت مهم".

واستطرد: "المرحلة الثانية من العلاج كانت في ألمانيا واستقبلتنا الطبيبة المعالجة وطلبت منا الانفصال عن بعضنا منعًا للتوتر والقلق وقالت لازم ماتبقاش معاه حتى لا أنقل له توتري ولا يحدث العكس فتتأخر الاستجابة للعلاج، والوضع كان صعبا في لحظة من اللحظات لقيت ابني مش عارف يمشي".

وعن آخر التطورات الصحية أوضح: "عشان نبقى صُرَحا مع بعضينا أحمد مش قادر يقف على رجليه الآن واللي حصل قدر الله وهو متقبله جدًا وربنا منزل عليه رضا وسكينة والوضع صعب".