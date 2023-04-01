شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 10.. الشافعى يرفض منصب القاضى فى دولة ابن الوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، توجه أبو بشر مستشار ابن الوالى إلى دار الإمام الشافعى، ويخبره بأن المغرضين انتشروا بين الناس فى الفسطاط، والأمور ليست على ما يرام وهذا خطر على الجميع، يقاطعه الشافعى قائلاً: ماذا تريد.. لماذا أرسلك ابن الوالى؟

أبو بشر: لم يرسلنى ابن الوالى.. أتيت لأعالج سوء الفهم وأقرّب المسافات بينكما.

لكن الشافعى يرد: ومن قال إننى أريد تقريب المسافات؟!

أبو بشر: ابن الوالى باسط إليك يده يا إمام وطلب منى أن أستشيرك فى أمور القضاء فهذا سيوقف سفك الدماء.

الشافعى: وأحكم بما يرضى الله أم تملون علي الأحكام؟ بئس البضاعة التي تلقيها أمامى.. من ذا الذى يسير خلف إمام يدعو لابن الوالى.. يدعو لرجل استأمنه الله على حياة الناس فأذاق أرواحهم بغير حق.. لتعلم أنت وابن الوالى أن طريق ملىء بدماء الناس وخاصم مصالح الناس إنه طريق قصير الأجل.

يعود أبو الحكم إلى ابن الوالى ويخبره إن الأمور بدأت فى الاستقرار داخل الفسطاط، وكل شيء تحت السيطرة، ويأمر ابن الوالى بالتعجيل بأمر ابن المطلب ، وهما يقترح عليه أبو الحكم بأن يقدمه للوالى العباس هدية له فور وصوله، فيوافق ابن الوالى فذلك أصلح للحفاظ على الصورة أمام العامة ، وفى نفس الوقت لم يخبره أبو الحكم بما دار بينه وبين ابن الوالى.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.