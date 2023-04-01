شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 10.. لبلبة تدخل المستشفى وموقف مؤثر بين عمرو يوسف وإسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قابل عمرو يوسف "الضابط نور" زميله "إسلام جمال" الضابط إسلام للمرة الأولى رغم رفض الأخير فى المستشفى، وذلك خلال مشهد مؤثر طالبه فيه بضرورة النهوض وأن الحياة لم تنته إلا أن إسلام جمال بكى وأظهر له شكل قدميه بعد البتر فى موقف مؤثر للغاية باكياً.

أيضاً ظهر عمرو يوسف الضابط نور متأثراً بعد تلك المقابلة، كما شهدت الحلقة وقوع الفنانة لبلبة أم الضابط نور فجأة، وهو ما استدعى نقلها للمستشفى، إلا أنها صارت بخير فيما بعد.

وحرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد دور الشهيد الشحات فتحى بركات فى حلقة الأمس، بعدما قدم حياته فداء لوطنه بعمل بطولى أبرزه المسلسل من خلال محبة الجنود له قبل وفاته، وإظهار لمحة عن شخصيته فى الجيش بين زملائه.

كما تناولت الحلقة الـ 9 من الكتيبة 101 تنفيذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة قادها انتحارى ومليئة بالمتفجرات ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن الشهيد الراحل لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادي بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له. ومن ثم أظهر المسلسل صورته الحقيقية منفرداً، وتحتها كتبوا ما قام به من بطولة كبيرة وفدائية عظيمة.