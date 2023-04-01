شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 10 .. نيللي كريم تفضح أحمد عيد أمام عائلته بأنه قاتل أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث المشوقة، حيث اجتمع عبد الجبار "جمال سليمان" بالعائلة ومعهم نادرة "نيللي كريم" حتى يتفق معها على الذهاب للشهر العقاري والتنازل عن الأرض، وواجهها مسعود "أحمد عيد" بمقابلتها لرجل غريب اليوم فأنكرت وقالت إنها كانت في المستشفي مع أنس "ندي موسي" وأمنت أنس على كلامها ولم تقل إنها خرجت وتركتها، وفضحت نادرة مسعود أمام الجميع وقالت إنه هو من قتل أخيه بلال.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.