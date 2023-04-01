شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 10.. الشيخ موسى يكتشف أمرا وحيد ويطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 اكتشاف الشيخ موسى "خالد الصاوى" أمر "الدكتور وحيد" فتحى عبد الوهاب وأنه متزوج سرا، وأحضر زوجته إلى سيناء، كما أكد له أنه بالتالى بات متأكدا من أنه يعمل فى تهريب السلاح، مطالباً إياه بتنفيذ أوامره وطرده من القبيلة وسيناء كلها.

وبالتالى شك الدكتور وحيد فى التكفيريين وتحديداً وليد فواز "أبو أسامه" أن يكون نفذ تهديده وهو من أخبر الشيخ موسى، حتى يعمل وحيد معهم، ولكن وليد فواز أخبره بأنه لم يقل شيئاً، قائلاً: "إحنا عايزينك تبقى معانا علشان انت ذكى، ومكانك وسطنا أفضل ليك، ولكن مطلوب منك شرط واحد تثبت بيه ولائك بأن تذبح عمك الشيخ موسى".

وحرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد دور الشهيد الشحات فتحى بركات فى حلقة الأمس، بعدما قدم حياته فداء لوطنه بعمل بطولى أبرزه المسلسل من خلال محبة الجنود له قبل وفاته، وإظهار لمحة عن شخصيته فى الجيش بين زملائه.

كما تناولت الحلقة الـ 9 من الكتيبة 101 تنفيذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة قادها انتحارى ومليئة بالمتفجرات ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن الشهيد الراحل لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادي بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له، ومن ثم أظهر المسلسل صورته الحقيقية منفرداً، وتحتها كتبوا ما قام به من بطولة كبيرة وفدائية عظيمة.