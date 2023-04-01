شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 10.. اتفاق بين السرّى والأحواف للتخلص من ابن الوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، ذهاب السّرى "حمزة العيلى" إلى الأحواف ويقابل صهيب "محمد علاء" وهنا يتعجب الأخير من قدوم السرى، ويسأله إن كانت تلك شجاعة أم تهور، فالأحواف متحفزون للثأر من قاتلى "شكلب"، وهنا يخبره السرى بأن صيدهم مشترك، فابن الوالى أصبح أقرب بضرس فاسد يحتاج إلى ضربة قوية حتى ينتزع انتزاعًا، أما عن الجروى فهو كلب صيد ينهش ما يشير إليه سيده ويحتمى به فإن اقتلع السيد صار الجروى كلبا بلا أنياب فيكون القضاء عليه سهلاً، ويطلب السرى منه بأنه عندما يؤون الآوان كن إلى جوارى وكل ما تطلبه انت والاحواف واجب، وكل فريسة أردتموها هي لكم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.