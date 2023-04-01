شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 10.. رؤوف يرفض الحديث مع أصدقائه وسيف يخبر والدته عن سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخبر رؤوف (طارق لطفي) أصدقائه بطلاقه من شيرين (عائشة بن أحمد)، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، ويخبرهم أنه لم يكن يعرف أنه سيتأثر بهذا الشكل إذا طلقها، كما رفض الحديث مع أحد شخص.

كما يبدأ سيف (حازم إيهاب) عمله في البيزنس الجديد برفقة أصدقائه، ويخبر والدته أنهم بدأوا بشكل جيد، للتحدث معه عن فعلة رؤوف وكيف طلق زوجته دون سبب، ليخبرها أنه يريد تعريفها إلى سلمى (جلا هشام) ويخبرها عن رغبته في الزواج منها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.