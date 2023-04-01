شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 10.. مربوحة تطلب الطلاق من مكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الكبير أوي الحلقة 10، طلب مربوحة "رحمة أحمد" الطلاق من الكبير "أحمد مكى" خلال الأحداث وذلك بعد أن وجدت صور جونى وخطوبته من شروق على السوشيال ميديا واعتقدت أن الكبير يعرف بالخطوبة ولكنه أبلغها بأنه لا يعلم شيئًا بأمر الخطوبة وأثناء حديثهما وجدا جونى وشروق يدخلان عليهما.

ورجع جونى للمزاريطة بعد مقابلة شروق وتحدث مع هجرس "محمد سلام" أن الفيديو تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا وبعد ذلك كلمته شروق وقالت له إنها سوف تصور برنامج وجاء لها مخصوص جونى ولكنها كانت ذهبت وعرف عنوانها من البطاقة وذهب لها وجد أنها تسكن فى منطقة شعبية وأنها تفعل كل ذلك من أجل المشاهدات وأنها بتكذب وتخدع متابعيها وأن كل عائلتها تفعل ذلك فيديوهات على تيك توك.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.