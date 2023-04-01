شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 10.. عائشة تكتئب بعد طلاقها من رؤوف وزوجة أبيها تساعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 بدكتور طه عياد (خالد الصاوي) وهو يلقي محاضرة بعنوان "الكهف والنعامة والطلاق" يتحدث خلالها عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق، كما تحدثت سماح (داليا الخولي) مساعدة دكتور طه لنجيبة (سما ابراهيم) عن بداية تعارفهما بدكتور طه وكيف كانت مريضة لديه ورغبتها في الانتحار في البداية، قبل أن يعالجها ويقف بجانبها، وتطالبها بضرورة أن تصالحه بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

كما تسوء حالة شيرين (عائشة بن أحمد) بعد طلاقهما من رؤوف، وتحاول إنجي (فدوى عابد) الوقوف إلى جانبها لإخراجها من حالتها والعودة إلى حياتها وأولادها، لتشكرها شيرين على وقوفها بجوارها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.











