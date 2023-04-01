شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 10.. شيرين رضا تظهر بشخصيتها الحقيقية وتكشف علاقتها بأحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة DMC، بترك شفيق منزله ويذهب بشنطة ملابسه إلى بيت عائلته، ولكنه يجد شقيقه وجيه (طه دسوقى) غاضبا منه بشدة لإفساد علاقته بحبيبته كارما (ماريا أسامة) بسبب علاقاته النسائية المتعددة مع البنات المراهقات ومنهن فتيات صديقات لكارما.

أما والدته وداد (إنعام سالوسة) فترفض نومه فى البيت اليوم خوفا من أن يحزن أخيه وجيه، ليعود شفيق إلى منزله وينام على باب الفيلا، وعندنا تستيقظ زوجته شيرين (آية سماحة) وتجده على الباب ويعتذر لها ويطلب مسامحته على تصرفاته وإعطاءه فرصة جديدة، وفجأة تحضر الفنانة شيرين رضا بشخصيتها كممثلة، إلى المنزل فى حين لا يعرف شفيق طبيعة علاقته بها وسبب حضورها.

تعطى شيرين رضا، شفيق خاتما كان قد طلبه شفيق منها أن تشريه له من الخارج أثناء سفرها، وتنصحه بإعطاء الخاتم لزوجته، وتكشف أن زوجته شيرين صديقتها وأن شفيق عرف شيرين رضا عندما كانت تقوم بتصوير إعلان للشركة التى يمتلكها شفيق ووقتها عاكسها أمام زوجته وتسبب هذا الموقف فى أزمة وقتها.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.