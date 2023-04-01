شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 10.. آسر ياسين يستدل بمقولة الرئيس عن الإرهاب بأنه الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ10 من مسلسل الكتيبة 101 فى رصد تبعات الهجمة الإرهابية على قطاع الكتيبة فى حلقة الأمس، بعدما شهدت حديث الضابط خالد "آسر ياسين" مع والده عقب عودته من سيناء، وقال له إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق حينما أكد من قبل أنهم يواجهون أخطر تنظيم سرى فى العالم.

وطالبه والده بالهدوء والتركيز فيما هو قادم، وألا يؤثر ما حصل على تركيزه، لأن الحرب ما زالت مستمرة، ولكن مصر سبق وهزمت ما هو أقوى وأخطر بكثير.

وحرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد دور الشهيد الشحات فتحى بركات فى حلقة الأمس، بعدما قدم حياته فداء لوطنه بعمل بطولى أبرزه المسلسل من خلال محبة الجنود له قبل وفاته، وإظهار لمحة عن شخصيته فى الجيش بين زملائه.

كما تناولت الحلقة الـ9 من الكتيبة 101 تنفيذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة قادها انتحارى ومليئة بالمتفجرات ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن الشهيد الراحل لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادي بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له، ومن ثم أظهر المسلسل صورته الحقيقية منفرداً، وتحتها كتبوا ما قام به من بطولة كبيرة وفدائية عظيمة.