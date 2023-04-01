شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 10 .. جمال سليمان يهدد نيللي كريم بأخذ ابنها إن لم تتنازل عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، أحداثا عدة، حيث طلب عبد الجبار "جمال سليمان" من نادرة "نيللي كريم" أن تأتي له مكان عمله، وعندما ذهبت قال لها إن إسراء "مريم الخشت" حامل ومن الممكن أن تلد ولدًا ولابد أن يعطيه أرض مثلما أعطي ليوسف لذلك لابد أن تتنازل عن الأرض وسيضع لها نقودًا باسمها في البنك، وهذا أمر لابد أن تنفذه وإلا ستعود لبيت أهلها بدون يوسف.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.