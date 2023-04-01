سألوا منة فضالي عن رأيها الصريح في “ياسمين صبري” فوجّهت إليها إهانة قاسية وهاجمتها برأي جرئ صادم!!

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 09:50 مساءً - أجرت الفنانة منة فضالي لقاء تليفزيوني مؤخرًا، وظهرت برفقة الإعلامية أميرة بدر في برنامج vip وتحدثت عن العديد من الأمور.

وتمسكت الفنانة منة فضالي بتصريح سابق لها كشفت فيه عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري كانت قد قالت فيه “ياسمين صبري حلوة فعلا زي القمر، وشيك وكلاس، بس التمثيل عايز موهبة”.

رأي منة فضالي في ياسمين صبري

حيث شنّت “فضالي” هجوماً حاداً على ياسمين صبري، في هذا اللقاء قائلة، إنها جميلة وأنيقة لكنها ممثلة ضعيفة “والتمثيل عايز موهبة ولو معنديش موهبة ممكن أدرسه ودا مش عيب”.

وأضافت: “من الممكن إن الواحد يكون لسه بيبدأ ومبيعرفش يمثل بس مينفعش أعمل دور بطولة. القماشة هتبقى واسعة على البني آدم، ولو هي عايزة تمثل وتبقى نجمة ونمبر وان زي ما ياسمين صبري عايزة تبقى بطلة تشتغل على نفسها علشان محدش يعلّق عليها”.

وأكدت منة أنها لا تعرف كيف حصلت ياسمين صبري على أدوار البطولة، لكنها “امرأة جميلة وشيك وبتشرّف مصر ووجه جميل وموديل حلوة جداً”، ورغم ذلك كان أداؤها جيداً في مسلسل “الأسطورة”.

تصريحات جريئة من منة فضالي

وكشفت منة أنها تعرضت منذ فترة طويلة لحرب من نجمة كبيرة، حيث قالت: “من زمان ونجمة كبيرة جداً وكبيرة في السنّ بتحاربني، ومش عارفة ليه بتعمل كده”.

وأضافت: “اشتغلنا مع بعض كتير، وكان عندنا مسلسل لدولة عربية وأنا البطلة، والمنتج كلّمها في التليفون وسمّعني المكالمة، وقالت كلام مش لطيف عني… هي سودا من جوا، ومقدرش ألوم عليها، ممكن تكون مريضة وكبرت وخرّفت”.

وكشفت منة فضالي أنها ردّت على موقف تلك النجمة تجاهها بقولها: “كانت مرشحة لإعلان وطلبوا مني أجيب لهم نجمة، مشيتها ورشحت نجمة تانية، ومشيتها من عمل تاني لينا مع بعض، أنا اتقرصت منها كتير وعمري ما أسيب حقي”.

منة فضالي تشارك في رمضان 2023 بمسلسلين

يُذكر أن منة فضالي تشارك في موسم رمضان 2023 الحالي مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سره الباتع.

مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد من النجوم ومنهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل.

مسلسل «جعفر العمدة»

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويجسد محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من 4 سيدات، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، وخلال رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، يقنع «جعفر» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت منة فضالي مؤخرًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” الذي طرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة الأخيرة.

منة فضالي جسدت خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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