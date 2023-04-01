شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية "عرفت أهلي وأنا في الجيش" من اسكتشات الربابة مصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة قناة on أغنية "عرفت أهلي وانا في الجيش" في برنامج اسكتشات الربابة مصري الذي تقدمه المتحدة وهو مشروع جديد هذا العام، وهى اسكتشات غنائية بعنوان "الربابة مصرى"، وتقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكوري على الربابة، وهي من أشعار جمال بخيت وألحان عصام وأدهم دهيمة.

يقدم "الربابة مصرى" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينها حلقة حياة كريمة والنوبة والنيل ومصرى قديم، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

فيما تقدم المتحدة من خلال مسلسل الرسوم المتحركة "المحمية" على قناة الحياة ومنصة واتش إت مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهم، وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.

إضافة إلى ذلك تقدم الشركة المتحدة الموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، والمقرر عرضه على قناة دى إم سى ومنصة واتش إت، ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة فى العصر الحديث والعالم القديم ويناقش سير ملوك مصر القديمة فى إطار درامى مشوق.