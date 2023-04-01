شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوي 7 الحلقة 10.. "تزوير فى خلق رسمية" صدمة جونى لما شاف شروق "آيتن عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10 صدمة أحمد مكي فى آيتن عامر "شروق" عندما شاهدها دون فلاتر، ليؤكد أن ذلك "تزوير فى خلق رسمية"، بعد إسرافها فى استخدام الفلاتر على تيك توك لدرجة أنه لم يتعرف عليها.

مسلسل "الكبير أوى 7" يعرض على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.