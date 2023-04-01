شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 10.. خطوبة مزيفة بين مكى وأيتن عامر للضحك على المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شروق كلنا سوا، فتاة التيك توك من جونى "أحمد مكى" بعد معرفته بحقيقتها أن يرسما على المتابعين أن بينهما قصة حب وسوف يرتبطا ويتزوجا من أجل تحقيق مشاهدات عالية وزيادة الأموال لديهما.

وبعد ذلك طلبت مربوحة "رحمة أحمد" من الكبير "أحمد مكى" خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الكبير أوى 7" أن يطلقها بعد أن وجدت صور جونى وخطوبته على السوشيال ميديا وافتكرت أن الكبير يعرف بالخطوبة ولكنه أبلغها أنه لا يعلم شيئا بأمر الخطوبة وأثناء حديثهما وجدا جونى وشروق دخلا عليهما.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.