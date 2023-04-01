شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 10.. يسرا تنقذ عنبة من الحبس بسبب تعدى صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، وأثناء سير الدكتورة سميحة – يسرا، مع أبنائها وفوقية وأكرم، حكت سيمحة أن زوجها جلال كان يعمل ويساعدها في كل شيء، وهو الأمر الذى ضرب الغيرة في قلب فوقية وأقامت خناقة مع زوجها محمد ثروت.

ومع تتابع الأحداث، نزلت الدكتورة سميحة من السيارة أمام عربة الشاي التي يعمل بها بويكا – عنبة، وحاولت أن ترد حق ابنتها سماح، ولكن صديق بويكا عاملها بطريقة سوقية، وحاول سامح – آدم الشرقاوى أن يتدخل ولكن صديق بويكا أخرج "سلاح أبيض" في وجه سامح وهدده، ولكن والدته تصدت له.

وعندما وجد أكرم الدكتورة سميحة في خطر بسبب ما فعله صديق بوكيا، اتصل على الضابط حسام على الفور، وطلب منه أن يلحق الدكتورة سميحة من تلك البلطجى، وعلى الفور ذهب الضابط حسام ليلحق الموقف ولكن هرب البلطجى من الضابط حسام، وعادت يسرا إلى السيارة مباشرة وذهبت حتى تلحق بويكا الذى أخذه الضابط حسام مكان صديقه، ولكن الدكتورة سميحة أكدت للضابط أن بويكا لم يتعرض لهم مطلقا.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار، وعدد كبير من الفنانين وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.