شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة حلقة 10.. هشام يحاول الإيقاع بين زياد وريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت أحداث الحلقة 10 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، المنافس في دراما رمضان 2023، إذ شهدت الحلقة العاشرة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

وتبدأ الحلقة بمتابعة زواج نرمين من هشام سرًا بشهادة البواب والسائق، وتتصل شيرى بزوجها هشام ويخبرها أنه في العيادة، وتعرف أنه يكذب لأنها أيضًا تنتظرة بالعيادة.

وتخبر آية أن النيابة تحقق مع شريف بسبب حريق سيارة زياد، تحاول آية الدفاع عن شريف ولكن جميلة تؤكد لها أنه متورط وفي أمور كثيرة ستكشفها الأيام فيما بعد، تطلب شهيرة من جميلة انصراف مي من المستشفى وتؤكد لها جميلة سوء تصرفها في الأمر نظرًا لحمل مي.

يحاول هشام تهدئة زياد بسبب حريق سيارته ويؤكد له هشام أن شريف متورط في الأمر، ويسئل هشام زياد عن فيديو شهيرة، ويخبره زياد أن موقفه سيئ لو علمت والدته وأخوة، يقترح هشام علي زياد قضاء إجازة تساعدهم على الاستجمام اثناء حديث هشام مع زياد يحاول الإيقاع بينه وبين جميلة بطريقة معسولة.

تعاتب شيري هشام محذرة من تصرفاته الغريبة ويؤكد لها أنه مخلص ومطيع، ويعاتب زياد جميلة على إخفائها الكثير من الأمور وتؤكد لها انها تشعر بالإحراج مما حدث.

يقسم شريف على كتاب الله لزوجته آيه و يخبرها عدم تدخله في حريق سيارة زياد ويشير لها أن المتسبب في انتشار الفيديو هي جميلة في محاولة منه لبث الشك في قلب آيه تجاه جميلة وزوجها زياد.

تطلب شهيرة من أكرم وهو نائم على سرير المستشفى مسامحتها و تتذكر معه مواقفة وهو صغير، يفيق أكرم و يسأل عن مي، تطلب منه أن ينظر اليها ولكنه لا يبالي بطلبها.

تنتظر نرمين جميلة في مقر عملها بعد علمها بتواجدها من شيري، تقابل جميلة نرمين ببرود و ثقه و تخبرها في فشلها في العودة لزياد قبل زواجها منه لتخبرها نرمين ان السبب في ذلك الاعمال السفليه التي اتبعتها للايقاع بزياد و زواجها منه.

تكتب جميلة طلب إجازة ويؤكد لها رئيسها في العمل ان تطمئن لثقته بها و بعملها ويرفض الطلب، يعود أكرم لمنزل والدته بصحبة آمير وشهيرة، وتزور نرمين في العيادة باكية تشتكي كذبا من تصرف جميلة المهين معها وتطلب منه ان يعيد لها حقاها.





قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.





أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.