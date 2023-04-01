شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 10.. يسرا تتجه لدهشور للبحث عن طنط سوسو والميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة حيث بدأت الحلقة بتجمع الدكتورة سميحة وأبنائها سامح وسماح وفوقية وأكرم عند شقة طنط سوسو، ولكنها وجدت طنط جانيت وسألتها عن طنط سوسو، ولكنها أخبرتها أن سوسو ذهبت من شقتها وقفلتها منذ فترة طويلة.

كما أرسل محمد محمود أوتاكا حتى يراقب الدكتورة سميحة – يسرا هي وأبنائها، حتى يتمكن من معرفة كل تفاصيلها، خاصة أنه باع الشقة لعلاء مرسى وزوجته صفاء جلال بدون معرفة سميحة، و1ذلك من خلال توكيل كان قد تركه له شقيقه وزوج الدكتورة سميحة.





وأكدت سميحة إلى أبنائها أن الميراث عند طنط سوسو ويجب ان تذهب إلى دهشور لايجاد طنط سوسو، وعن حديثها مع أبنائها سمعها اكرم – محمد ثروت، أن سميحة تنتظر ميراث كبير، طلب منها أنه يحص على جزء من الميراث وبالفعل توعده بإنها ستعطيه من المييراث .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار، وعدد كبير من الفنانين وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.