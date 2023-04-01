شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة.. هل يسلم عماد صفوت "بلال شامة" لـ محمد رمضان بالحلقة 10 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc مساء اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "جعفر العمدة" والذى يعرض في تمام الساعة العاشرة والربع يوميًا، كما يعرض الساعة السادسة والربع على قناة دى إم سى دراما، حيث تشهد حلقة اليوم السبت مفاجأة مدوية في أحداث المسلسل، الذى يقدم بطولته النجم محمد رمضان، وتفاعل الجمهور مع المسلسل بشكل كبير، وطرح الجمهور سؤال ، هل يسلم عماد صفوت – إسماعيل (بلال شامه) إلى جعفر العمدة؟، وستشهد الحلقة أيضًا تحولات درامية كبيرة في الأحداث.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة أول لقاء بين بطل العمل الفنان محمد رمضان وإسماعيل "عماد صفوت" الذى تحدث معه وأبلغه عن مكان بلال شامة الذى اختطف نجله منذ حوالى 19 عاما، ودارت خناقة بين إسماعيل وبلال شامة، وقام إسماعيل بربط بلال شامة "مجدى بدر" حينما يأتى إليه جعفر العمدة، وانتهت الحلقة بوصول رمضان إلى مكان بلال شامة وإسماعيل.

وخلال الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض على فناة دى إم سى، رد الفنان محمد رمضان زوجته مى كساب من جديد بعد أن أعادت كرامتها أمام الجميع وضربها لكارم فتح الله بالحذاء، الذى اتفق معها على جوازه منها أمام الجميع ولكن خيبت ظنه.

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة عتاب جعفر العمدة لطليقته مى كساب على ما فعتله في وتقبيلها يد عدوه كارم فتح الله وهو ما تسبب في أن يطلقها.

وقال جعفر العمدة لمى كساب: "أنا قولت بوسك لإيده اترد بضربك ليه بالشبشب.. والناس هتنسى إنك بوستي إيده وهتفضل فاكرة إنك ضربتيه.. شبشب ثريا هيفضل تريند السيدة زينب لمدة أسبوع".

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان بتنفيذ طليقته الفنانة مى كساب كلام عدوه كارم، ولكنها فاجأته برفضها له أمام منطقة السيدة زينب، وقامت بضربه بالحزاء، الامر الذى اعجب محمد رمضان "جعفر العمدة".

وانتهت الحلقة الثامنة مساء أمس بطلب "كارم فتح" من "ثريا" التي تجسدها الفنانة مي كساب أن يتزوج منها كيدًا في "جعفر العمدة" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان وذلك بعد أن قام بطلاقها، وطلبت ثريا من كارم فتح الله أن يتقدم لها أمام الجميع وسكان منطقتهم وبالأخص طليقها جعفر العمدة ووافق على طلبها.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.