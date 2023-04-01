شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من "كشف مستعجل" تكشف مفاجأة.. يوسف مكلف بقتل سهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة "watch it" الحلقة العاشرة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة العاشرة بمشهد بين يوسف "مصطفى خاطر" و دكتور سهام "محمد عبدالرحمن"، في عمارة مهجورة، ويحاول يوسف قتل سهام، وقبل إطلاق آخر رصاصة في المسدس يتعاطف معه بعد أن أوصاه بعائلته، فيقرر أن يصطحبه إلى المطعم ويعزمه على الأكل، ثم يلتقي يوسف في مطبخ المطعم مع مودي الجزاز "محمد لطفي".

في لقاء يوسف مع مودي الجزاز يتم الكشف عن مفاجأة للمشاهدين، وهي أن يوسف كان يتتبع سهام منذ فترة ومكلف بقتله من مودي الجزاز، ويحاول بوسف معرفة سبب مطالبة الجزاز بتقل سهام ولكنه لم يعرف، ويقرر اصطحابه في السيارة لقتله، ولكنه يتعاطف معه مره أخرى بعد بكائه وقسمه بأنه لم يؤذي أحدا يوما في حياته، بل أنه ضعيف وغير قادر على أخذ حقوقه من زوجته لي لي "إلهام وجدي" ولا من راغب التمرجي الذي حول عيادته آلى وكر بيع مخدرات، فيقرر يوسف مساعدته.

يذهب يوسف مع سهام إلى العيادة ويقوموا بإستعادتها من التمرجي راغب، ويستعيدوا منه أموال المخدرات ويتم طرده من العيادة، ثم يخرجوا لأخذ حق سهام من زوجته لي لي، التي تصطدم مع زميلها مدرب الكيك بوكس في النادي بعدما قدمت ضده شكوى بسبب أسلوبه الغير أخلاقي في تدريب الأطفال.

يذهب يوسف مع سهام لمنزل عائلته، ويصالح سهام والدته ويؤكد لها أنه سيستعيد شقة فيصل من زوجته لي لي، بينما يدخل يوسف إلى عاليا "هنادي مهنا" ويكتشف أنها مكتئبة وتبكي بسبب طرد المخرج أمجد البنهاوي "محمد على رزق" لها من المسرح واعطاء دورها لزميلتها، فيتعهد بأن يعيد لها الدور، ويذهب للمخرج ويهدده فيستجيب له ويعيدها لأداء دور البطولة في المسرحية، وبالفعل تنجح عاليا في الدور بحضور عائلتها بالكامل وحتى لي لي زوجة اخوها سهام حضرت العرض المسرحي.

بعدها تقوم عاليا باصطحاب لي لي إلى مطعم وينتظرهم به يوسف وسهام، ويحاولوا إقناع لي لي بالصلح مع سهام، الذي يعتذر عن ضربه لها، ثم يتصل مودي الجزاز بيوسف ويبلغه أن الشرطه موجوده في مطعمه، فيذهب لمعرفة السبب، ويكتشف أن هناك بلاغ بأن المطعم يقدم أطعمة فاسدة، وتكتشف الشرطة أن البلاغ كيدي ولا صحة له، ثم يذهب يوسف مع سهام في محاولة لسرقة عقد الشقة الذي يخفيه لي لي من زوجها سهام ليعيد حقه، فما الذي يحدث في الحلقة المقبلة؟ خاصة أن لي لي تعود للمنزل بعد أن نسيت ابنتها ملابس التدريب؟.