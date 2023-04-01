شاهد .. عروس تونسية آخر شخلعة قررت الإحتفال بزفافها بالبيكيني العريان والمتابعون: احلى من صافيناز و سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - في ظاهرة غريبة من نوعها، إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس ​تونس​ية ترتدي "بيكيني" وتؤدي رقصة "ستربتيز".

وشارك الإعلامي التونسي علاء الشابي، مقطع فيديو من حفل الزفاف،حيث دخلت العروس إلى الحفل بفستان أبيض لتعود وتخلعه وتبدأ بالرقص، وظهر العريس وهو يشاهد عروسته تتمايل وتتراقص أمام الحضور.

ولاقى الفيديو إنتشاراً كبيراً بين المتابعين حيث أحدث بلبلة كبيرة وجدلاً واسعاً، وأثار حالة من الغضب في الشارع التونسي حيث إعتبرت شريحة واسعة من المتابعين أن ما قامت به العروس غير لائق ولا يتماشى مع تقاليد مجتمعهم.



