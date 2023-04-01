شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد لـ ”الخليج 365”: ماندو العدل أقنعنى بالدور وكنت أفكر فى الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان أحمد عيد خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن كواليس عرض دور مسعود عبد الجبار عليه في مسلسل عملة نادرة، قائلاً: تخوفت جدًا، بمجرد عرض الدور عليّ لدرجة التفكير فى الرفض، ولكن المخرج ماندو العدل كان لديه إصرار علي، وكان يرانى مناسبًا للشخصية والدور، وخلال مكالمة بيننا شرح فيها تفاصيل الشخصية بصورة أكبر، واستطاع إقناعى فى النهاية.

وعن أسباب خوفه قال: "أول شىء كان مقلق لى هو أن العمل ينتمى للدراما الصعيدية، ولهجتها الذى تخوفت منها جدًا، لأننى طوال مسيرتى لم أقدم دور بتلك اللهجة، وهو ما أخافنى للغاية، خاصة أن هذا النوع من الدراما له جمهور كبير جداً، وبالتالى تمنيت ألا أخيب ظنهم".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.