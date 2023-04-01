شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7.. هل يكسب مكى التحدى أمام آيتن عامر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوى 7، بظهر جونى "أحمد مكى" من خلال لايف على السوشيال ميديا يتحدث عن تحديات التيك توك وينتقدها، قائلا: "المحتوى التافه بقى تريند وبيضرب مشاهدات وبتبقوا سلالم ليهم المشاهدين لازم الكل يقدم محتوى إيجابيا يفيد الناس، أصحاب المحتوى التافه بقى زى الرز"، ودخلت إحدى فتيات لديها مشاهدات كبيرة وتقدم الشخصية النجمة آيتن عامر في لايف جونى وتتحداه، لذلك هل يكسبها جونى هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.