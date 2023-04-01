وفاة فنان شهير بعمر ال 33 عاما بسبب سكتة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 05:47 مساءً - توفي الممثل والمخرج الكويتي حسين علي العوض يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز ال 33 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة .
وشيعت صلاة الجنازة على الفنان حسين علي العوض مساء الجمعة، بعد الإفطار الساعة 8 مساءا، في مقبرة الجعفرية بدولة الكويت .
ونعى الممثل خالد المظفر زميله الراحل في منشور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، فقال: “أول المحترمين .. اليوم فقدت عنصر مهم في حياتي، أخي وعضدي الفنان حسين العوض” .
تابع: “الله يعوض شبابك بالجنة يا أخوي .. راح يظل اسمك خالد بداخلي طول مافيني نفس وروح .. حققت كل أحلامك بسنة واحدة وخليتنا يابو علي .. دعواتكم له” .
يذكر أن حسين علي العوض تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك مؤخرا بمسلسلي “سقط سهواً” و”البوشية” اللذين ما زالا يُعرضان حالياً ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 .
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