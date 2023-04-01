“طلعنا أبناء عم واحنا الاتنين منعرفش” .. دياب يكشف صلة قرابته بهذا الفنان

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 05:47 مساءً - كشف الفنان دياب عن وجود صلة قرابة تجمعه بالفنان إيهاب فهمي، مشيرا إلى أن كلا منهما لم يكن على علم بقرابتهما إلى بعضهما البعض .

كتب دياب في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “مفارقة تاريخية .. أنا وأخي وصديقي وزميلي الفنان النجم إيهاب فهمي طلعنا أبناء عم واحنا الاثنين منعرفش .. سبحان الله والله، ده حصل فعلاً مش هزار” .

وعلق الفنان إيهاب فهمي في تعليق له على المنشور قائلا: “اه والله يا عالم الدنيا صغيرة .. ابن العم الغالي دياب .. العودة إلى حضن الأهل” .

يُذكر أن الفنان دياب يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “تحت الوصاية”، والذي من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان .

ويضم المسلسل نخبة من النجوم وهم: منى زكي، دياب، نسرين أمين، خالد كمال، مها نصار، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، علي الطيب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح وغيرهم .