حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته إيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 05:47 مساءً - احتفل الفنان حسن الرداد بعيد ميلاد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والذي وافق يوم أمس الجمعة 31 مارس .

نشر حسن الرداد صورة لإيمي سمير غانم عبر حسابه على موقع “انستجرام”: وأرفقها بتعليق هنأها من خلاله بمناسبة عيد ميلاده .

فكتب حسن الرداد: “كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبى وعقبال مليون سنة كلهم صحة وسعادة وهنا يا أحلى أم فادى فى الدنيا” .

وفي سياق آخر تشارك الفنانة إيمي سمير غانم في المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح” عبر إذاعة “ميجا إف إم” في رمضان 2023، والذي تعود به إلى الفن بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات.

وينضم إلى إيمي سمير غانم في العمل، كلا من زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومي فؤاد .. ويذاع مسلسل “رأس رجاء وصالح” يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء .