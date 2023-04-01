أصالة تكشف في الذكرى الأولى لزواج ابنتها شام" شامي أمّي"

احتفلت النجمة السورية أصالة نصري بالذكرى السنوية الأولى لزواج ابنتها شام الذهبي من رجل الأعمال المصري أحمد هلال. ونشرت النجمة صورة لابنتها وزوجها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كشفت من خلال التعليق عليها أنها هي من التقطت الصورة.وأرفقت أصالة الصورة بتعليق كتبت فيه :"ملاكي وحياتي ودنيتي شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعه من قلبي وروحي ومرّت سنه برحلتكم الله يجعلها سنين طويله سعيده فيها كلّ النجاح والسعاده والسلام والرضا وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسواأحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوه". ومن جهتها ردت شام على والدتها حيث علقت على الصورة كاتبة :" بحبك يا اغلا انسانة بحياتي، انتي عمري كله ".

شام الذهبي في كواليس "سعودي آيدول"

وكانت أصالة قد وثقت تواجد ابنتها شام في كواليس برنامج "سعودي آيدول" برفقة زوجها ، وعلقت أصالة على تواجد ابنتها عبر مقطع فيديو، تم نشره عبر الحساب الرسمي للبرنامج على "انستغرام"، قائلة" معنوياتي عالية لأن شام برفقتي، بالرغم من أنها توترني توتر و لاشيء يعجبها". وتابعت " شام هى الأم الحنونة و هى كل شيء حلو أحبه في الدنيا".

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