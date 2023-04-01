شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون دولار إضافية لـ فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania بـ 17 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 470 مليونًا و603 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania بين 210 ملايين و793 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و259 مليونًا و809 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى قد حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp 75مليون دولار.

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) وHope Van Dyne، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.